Tällainen oli julkkiskaunotar Mailis Penttilän kulunut vuosi – yksi päätös muutti koko maailmankatsomuksen

Koko Suomi leipoo -tv-ohjelmasta ja Miss Helsinki -kilpailusta tuttu julkkiskaunotar Mailis Penttilä https://www.is.fi/haku/?query=mailis+penttila tunnetaan sosiaalisessa mediassa kauniista kuvistaan, joiden kautta hän jakaa seuraajilleen palasia sekä arjesta että luksuksesta. Naisella on Instagramissa jopa 26 000 seuraajaa.Ilta-Sanomat pääsi joulun alla tutustumaan julkkiskaunottaren viikkoon kuvien kautta. Samalla Mailis kertoi, millä mielin hän jätti vuoden 2018 taakseen.

Mikä oli vuoden 2018 kohokohta?

– Vuoden 2018 kohokohta oli ehdottomasti Kambodžan reissu, jossa olin opettamassa paikallisille lapsille englannin kieltä. Olin pitkään haaveillut vapaaehtoistyön tekemisestä myös ulkomailla ja vihdoin uskaltauduin lähtemään sinne yksin. Paikan päällä odotti vaatimattomissa olosuhteissa asuvat lapset, jotka kuitenkin jaksoivat iloita pienistä asioista kuten uuden oppimisesta. Kokemus oli silmiä avaava ja rohkaisi minua tekemään enemmänkin vapaaehtoistyötä.

Olet meikkaaja-maskeeraaja. Alun perin olet tullut julkisuuteen koko Suomi leipoo -ohjelmasta, ja sen jälkeen olen osallistunut Miss Helsinki -kilpailuun. Missä asiassa haluat kehittyä vuonna 2019?

– Mennyt vuosi on ollut kiireinen ja omat unelmat ovat jääneet taka-alalle. Uudenvuodenlupaukseni onkin laittaa itseni etusijalle ja tehdä niitä asioita, joissa haluan kehittyä. Yksi näistä asioista on leivonta, jota olen harrastanut nuoresta asti. Oma leivontaohjelma on ollut monesti ajatuksissa ja päätimme alkaa ystäväni kanssa kuvata sellaista. Jatkossa minun leipomisiani pääsee seuraamaan vlogin muodossa.

Mikä oli mieluisin joululahjasi?

Mailiksen viikko kuvina





























– Viimeiset neljä vuotta olemme olleet poikaystäväni kanssa joulun pyhät ulkomailla. On ollut ihana päästä pitkästä aikaa järjestämään joulua täällä Suomessa. Tykkään hommata läheisille lahjoja, mutta en ole itse toivonut mitään useaan vuoteen. Minulle on tärkeintä, että saan olla jouluna rakkaiden ihmisten ympäröimänä.