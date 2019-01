Sauli Niinistö ja Jenni Haukio 10 vuotta naimisissa! Näistä salahäistä kaikki alkoi: pieni moka piilotellun suhteen aikana oli paljastaa kaiken

Viihde

Sauli Niinistö ja Jenni Haukio 10 vuotta naimisissa! Näistä salahäistä kaikki alkoi: pieni moka piilotellun su

Vuoden

Niinistö





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Yksityiselämästään









Kuin









Viideltä

















Hääjuhlaa





Puolivallattomana





Niinistön