Saara Aallon X Factor -kilpakumppani menetti työpaikkansa – oli mielestään liian kuuluisa päivätyöhön: myy nyt rahapulassa nimmareita

Viihde

Saara Aallon X Factor -kilpakumppani menetti työpaikkansa – oli mielestään liian kuuluisa päivätyöhön: myy nyt

Katso alla olevalta videolta näyte Honey G:n esiintymisestä X Factorissa:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy