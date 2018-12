36 kiloa laihtunut ex-pornotähti Jenna Jameson esittelee hurjaa muodonmuutostaan kuvaparilla – ei lipsunut kohudieetistä edes jouluna

Viihde

36 kiloa laihtunut ex-pornotähti Jenna Jameson esittelee hurjaa muodonmuutostaan kuvaparilla – ei lipsunut koh

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Julkkisten suosima kohudieetti

https://www.is.fi/haku/?query=halle+berry

https://www.is.fi/haku/?query=gwyneth+paltrow