Yli kaksimetrisen takapuolen kanssa elävä Natasha, 24, hätkähdytti äärimmäisellä muodonmuutoksellaan – tässä ovat vuoden kohutuimmat persoonat!

Viihde

Yli kaksimetrisen takapuolen kanssa elävä Natasha, 24, hätkähdytti äärimmäisellä muodonmuutoksellaan – tässä o





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ruotsalainen Natasha tavoittelee mahdollisimman suurta takapuolta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Katso alla olevalta videolta ote Ylen dokumentista, jossa Natasha kertoi elämästään:





https://www.is.fi/viihde/art-2000005930681.html

Amandaa kutsuttiin suomalaiseksi ”ihmis-Barbieksi”





Katso alla olevalta videolta Amandan haastattelu Radio Aallossa:





https://www.is.fi/viihde/art-2000005908566.html

Joni nosti sokerideittailun otsikoihin

Katso alla olevalta videolta mitä Joni kertoi Radio Rockilla sokerideittailusta:

Ihmis-Ken sai kenkää Big Brother -talosta ja tapasi Armanin





Katso alla olevalta videolta ote Rodrigo Alvesin esiintymisestä ohjelmassa:





https://www.is.fi/viihde/art-2000005806567.html