Tosi-tv-kaunotar Janita Lukkarinen, 25, hehkuttaa Instagramissa ”joulun ihmettä” – syöpähoidot päättyivät: ”En voi uskoa tätä”

Viihde

Tosi-tv-kaunotar Janita Lukkarinen, 25, hehkuttaa Instagramissa ”joulun ihmettä” – syöpähoidot päättyivät: ”En





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oudot oireet piinasivat pitkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Katso alla olevalta videolta, mitä Janita kertoi arjestaan rankkojen syöpähoitojen keskellä: