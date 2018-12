Turkulainen Emilia sai marketin vihannesosastolla tarjouksen, joka mullisti koko elämän: ”Se tuli ihan puskista”

Viihde

Turkulainen Emilia sai marketin vihannesosastolla tarjouksen, joka mullisti koko elämän: ”Se tuli ihan puskist

Se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Koska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Emilian





Kilpailu

Katso alta upea kuvagalleria