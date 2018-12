Muistatko? 80-luvun missikaunotar menetti kruununsa ronskien alastonkuvien takia – näiden kaikkien julkkisnaisten ura alkoi missikisoista

Viihde

Muistatko? 80-luvun missikaunotar menetti kruununsa ronskien alastonkuvien takia – näiden kaikkien julkkisnais

Näyttelijäkaunottarien ura alkoi missikisoista





















Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

























Alastonkuva livahti julkisuuteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Poptähdet olivat lapsimissejä