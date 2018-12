Nyt leimahtaa! Lahden palomiehet riisuivat kalenteria varten – poseeraavat pilke silmäkulmassa hyvän asian puolesta

Viihde

Nyt leimahtaa! Lahden palomiehet riisuivat kalenteria varten – poseeraavat pilke silmäkulmassa hyvän asian puo

Katso palomieskalenterin koko vuoden upea kuvakavalkadi tästä!

















































Lahden palomiehet tarttuivat toimeen ja julkaisevat nyt historiansa ensimmäisen palomieskalenterin.Lahti Fire Palomieskalenteri -nimeä kantava taideteoksen sivuilla alan ammattilaiset poseeraavat joka kuukauden kohdalla teemaa mukaillen joko jouluisissa tunnelmissa tai kesäisissä maisemissa.Kalenteri on muutakin kuin silmänruokaa, sillä tuotoista ohjataan puolet hyvään tarkoitukseen Päijät-Hämeen keskussairaalassa toimivien lapsille suunnattujen osastojen ja poliklinikoiden hyväksi.Kalenteri on toteutettu pilke silmäkulmassa. Kuvissa on haluttu tuoda esille lahtelaisia maamerkkejä, kuten Lahden mäkimonttua ja muita maisemia. Kalenterin saa halutessaan pukinkonttiin esimerkiksi Lahdesta ravintola Tirrasta ja Pikku-Hanhesta.