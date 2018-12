Viihde

Luulitko osaavasi yksinkertaisen päässälaskun? Tee 9.-luokkalaisten kahdeksan kysymyksen testi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

<section><h2>Osaatko päässälaskun?</h2><p><p>Kokeile, miten hyvin päässälasku sujuu sinulta. Tee tästä valtakunnallisen yhdeksännen luokan matematiikan kokeen 2017 päässälaskutehtävät.</p><p><br></p><p>Merkitse pelkkä päässälaskun vastaus tulosruutuun. Et saa käyttää apuvälineitä tai tehdä muistiinpanoja.</p><p><br></p><p>Vastaukset ovat muodoltaan kokonaislukuja (1), desimaalilukuja (2,30) tai kellonaikoja (12.30).</p></p></section><section><h2>Laske 2017 – 7 – 20 + 5.</h2></section><section><h3>Muunna 7/4 desimaaliluvuksi.</h3></section><section><h3>Yhteen muffiniin tarvitaan 1,5 dl taikinaa. Kuinka monta (kokonaista) muffinia voidaan leipoa kahden litran taikinasta?</h3></section><section><h3>Jos elokuva alkaa klo 19.15 ja kestää 95 minuuttia, mihin kellonaikaan se päättyy?</h3><p><p>Vastaus on muotoa 00.00</p></p></section><section><h3>Samuli käyttää tietokonetta keskimäärin puolitoista tuntia päivässä. Monalta kuluu aikaa tietokoneella keskimäärin kolme ja puoli tuntia päivässä. Kuinka monta tuntia enemmän Mona käyttää aikaa tietokoneella kuin Samuli kuukaudessa, jossa on 30 päivää?</h3></section><section><h3>Nellin ostokset maksavat 38,35 euroa. Nelli antaa kassalle 50 euron setelin ja viiden sentin kolikon. Kuinka paljon Nellin kuuluu saada kassalta takaisin?</h3></section><section><h3>Yksi Iso-Britannian punta on noin 1,25 euroa. Kuinka monta puntaa 50 eurolla saa?</h3></section><section><h3>20 m²:n kokoisen seinän maalaaminen vaatii 4,5 litraa maalia. Kuinka monta litraa maalia tarvitaan maalattaessa suorakulmion muotoinen seinä, jonka leveys on 8,0 m ja korkeus 3,0 m?</h3></section><section><h2>Arvosanasi on 4</h2><p><p>Hylätty. Ei yhtään oikein. Nyt kertaamaan perusteet.</p></p></section><section><h3>Arvosanasi on 5-</h3><p><p>Yksi oikein. Tulos on välttävä. Vielä on paljon petraamisen varaa.</p></p></section><section><h3>Arvosanasi on 5½</h3><p><p>Kaksi oikein. Välttävä tulos. Ihan aina et tarvitse laskukonetta, mutta se auttaa arjessa.</p></p></section><section><h3>Arvosanasi on 6-</h3><p><p>Kolme oikein. Kohtalainen tulos. Kannattaa kerrata vielä päässälaskua.</p></p></section><section><h3>Arvosanasi on 7</h3><p><p>Puolet oikein. Tulos on tyydyttävä. Et ole ihan hakoteillä päässälaskussa ja arki sujuu.</p></p></section><section><h3>Arvosanasi on 8-</h3><p><p>Viisi oikein. Hyvä suoritus! Lasketko usein asioita päässäsi?</p></p></section><section><h3>Arvosanasi on 8½</h3><p><p>Kuusi oikein. Se on hyvä tulos! Et taida juuri laskukonetta tarvita?</p></p></section><section><h3>Arvosanasi on 9+</h3><p><p>Seitsemän oikein. Se on kiitettävä suoritus! Laskeminen sujuu sinulla hienosti.</p></p></section><section><h3>Arvosanasi on 10</h3><p><p>Kaikki oikein. Erinomainen suoritus! Laskeminen on sinulla verissä.</p></p></section>