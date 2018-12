Viihde

Joulun kovin tietovisa! Testaa tietosi 20 kysymyksellä

Yllä olevalla videolla näet kuvia joulunvietosta Suomessa eri vuosikymmenillä.

<section><h2>Suuri jouluvisa 2018</h2><p><p>Vastaa 20 jouluiseen kysymykseen ja testaa tietosi!</p></p></section><section><h2>M. A. Nummisen tunnettu joulukappale on</h2></section><section><h3>1920-luvulla radiotähti Markus-setä paljasti Suomen lapsille, että</h3></section><section><h3>Sylvian joululaulu perustuu runoon, jonka kirjoitti</h3></section><section><h3>Joulusaari on Australian hallussa oleva territorio, joka sijaitsee</h3></section><section><h3>White Christmas on tunnetuimpia joululauluja. Sen usein maailman myydyimmäksi single-levyksi mainitun version esitti</h3></section><section><h3>Taatan joulupakinoita tai -saarnoja luki radiossa suomalainen nobelisti</h3></section><section><h3>Joulukirkkoon -laulussa Juhanin ja Liisin pitää herätä, kun kello lyö</h3></section><section><h3>Helsingin Kluuvikatu oli Suomen ensimmäinen joulukatu vuonna</h3></section><section><h3>Joulun odotukseen liittyy Suomessa Lucian-päivän vietto. Alkuperäinen Lucia oli</h3></section><section><h3>Joulupöydässä voi olla räätikkälooraa eli</h3></section><section><h3>Korvatunturi sijaitsee Itä-Lapissa</h3></section><section><h3>Perinteisesti joulurauha päättyy Nuutinpäivänä eli</h3></section><section><h3>Joulupäivänä 1928 kuoli Mathilda Wrede, joka tunnettiin</h3></section><section><h3>Vuonna 1991 joulupäivänä Neuvostoliiton presidentin asemasta luopunut Mihail Gorbatshov on nyt</h3></section><section><h3>Ihmeellinen on elämä, on Frank Capran ohjaama jouluelokuvan klassikko, jonka pääosassa oli</h3></section><section><h3>Jouluruusu on viroksi</h3></section><section><h3>Kun pyydät hollannissa Sinterklaasia, saat</h3></section><section><h3>Dekkarikirjailija Agatha Christie sai sukunimensä mennessään jouluaattona 1914 naimisiin lentoupseeri Archibald Christien kanssa. Agathan tyttönimi oli</h3></section><section><h3>Boxin Day on Englannissa</h3></section><section><h3>Raamatussa Jeesuksen syntymästä kerrotaan</h3></section><section></section><section></section>