Viihde

Vesa Keskinen paljastaa kuvan 45 vuoden takaa: koskettava joulun hetki, joka ei unohdu

Kyläkauppias Vesa Keskinen:





Miss Suomi Alina Voronkova:





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meteorologi Juha Föhr:





Tv-juontaja Riitta Väisänen:





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juontaja Lauri Karhuvaara:





Ilta-Sanomat pyysi eri alojen tunnettuja suomalaisia paljastamaan koskettavimman tai ikimuistoisimman joulukuvansa ja tarinan, joka siihen liittyy. Osa kuvista on vuosikymmenten takaa, osa aivan viime vuosilta.Tämä on rakkain joulukuvani lapsuudesta. Äitini otti sen jouluna 1973. Siinä minä, 6, ja Toivo-pappani, 52, pelaamme juuri joulupukilta saamaani numeropeliä.Muovisessa pelissä oli musta tausta ja viisitoista liikkuvaa numeroneliötä. Kahdeksan oli valkoista ja seitsemän mustaa. Valkoiset olivat parittomia ja mustat parillisia. Neliöt sekoitettiin ja sitten ne piti saada numerojärjestykseen mahdollisimman nopeasti. Numeropeli on minulla vieläkin tallella kartanoni ullakolla muiden rakkaiden muistojeni kera.Perheeni oli lapsuuteni jouluaatot aina isäni vanhempien luona. Siellä nautimme jouluantimista ja saimme joululahjamme. Joulupukki oli joka kerta olennainen osa iltaa. Yöksi suunnistimme aina kotiin noin kilometrin päähän.Yritän viettää aina joulun läheisten ja perheeni kanssa. Meidän jouluperinteisiin kuuluu yhdessäolo perheen kanssa, lautapelien pelaileminen sekä tietenkin joulupöytä, jonka kruunaa kinkku.Valitettavasti en pääse nykyään viettämään jokaista joulua yhtä tiiviisti perheeni kanssa. Sen takia mieleen tulee lapsuuteni joulu, jolloin puimme isosiskoni Karinan kanssa parhaimmat mekot päälle ja etsimme tonttuja pitkin pihaa.Omat henkilökohtaiset joulumuistoni ovat olemattomat, koska joulut menevät jokseenkin samalla kaavalla, ja useimmiten olen ollut jouluna töissä. Kuitenkin, kun mietin, mikä jouluun liittyvä on minua eniten koskettanut, vastaus näyttäytyi lopulta kirkkaana.Se on Utössä Hanna Kovasen kertoma, hänen omaa perhettään koskettanut muistelo jouluyöltä 1947, jolloin S/S Park Victory haaksirikkoutui lumimyrskyssä Utön vesillä. Turmassa kuoli kymmenen merimiestä, mutta loput saatiin pelastettua saaren asukkaiden pyyteettömän toiminnan ansiosta. Tapahtuma sopii kerrottavaksi ja muisteltavaksi jouluna.Kuva on minun ottamani parin vuoden takaa, ja se on kyntteliköstä, johon on kaiverrettu kaikkien kymmenen turmassa menehtyneen nimet. Paikka on Utön rukoushuone.Kuvassa halaan ihmeissäni puolitoistavuotiaana nukkea, jonka tätini oli tuonut minulle Hollannista. Kuva on suloinen, mutta en kyllä muista tästä joulusta mitään. Vietimme joulua Turun-kodissamme.Yleensä meitä on aina ollut isompi porukka. Tykkään edelleen, että on joulun tunnelmaa ja tuoksua. Meillä on ollut koristeita jo monta viikkoa. Pidämme yllä kaikkia joulun perinteitä. Aina suunnittelemme, että menisimme jopa hevosella joulukirkkoon, mutta se ei taida vieläkään toteutua. Sekin perinne siis jatkuu! Joku aina suunnittelee, ettei osteta tänä vuonna lahjoja, mutta kyllä niitä aina ilmaantuu. Pukki tuo!Muistan yhä elävästi lapsuuden ja nuoruuden ihanat joulut kotona Helsingissä ja myös isoäidillä. Ja sitten mahtavat tapaninpäivän juhlat veljeni Pekan luona.Tämä kuva on minulle hyvin rakas. Se on otettu anoppini luona Tampereella, jossa olemme viettäneet lukuisia muistorikkaita jouluja yhdessä läheisten kanssa syvää yhdessäoloa tuntien.