Taiteilija Anneli Sari vieraili Risto Helinin luona vain kaksi päivää ennen tämän kuolemaa – lausui megatähtien luottokampaajalle herkän kannustuksen

Viihde

Taiteilija Anneli Sari vieraili Risto Helinin luona vain kaksi päivää ennen tämän kuolemaa – lausui megatähtie

Hän oli kaunis mieli





Hänellä olikauneudentaju – ja herkkyyttä. On vaikea löytää hänen vertaistaan.

”Ristossa oli paljon rakkautta”





”Aina siellä naurettiin”





