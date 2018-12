Christer Kihlman kirjoitti miessuhteistaan sekä ryhmäseksistä vaimonsa ja rakastajansa kanssa ja aloitti tunnustuskirjojen buumin – ”Periaatteessa en kadu mitään”

Viihde

Christer Kihlman kirjoitti miessuhteistaan sekä ryhmäseksistä vaimonsa ja rakastajansa kanssa ja aloitti tunnu

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voit kuunnella katkelman kirjasta yllä olevalta videolta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Christer

Christer





Toinen





Tunnustukselliset

Vuosi

Puhumme

Porvarillisesta