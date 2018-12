Ensitreffit alttarilla -Heikki ja -Miina lennähtivät romanttiselle lomamatkalle – herkkiä otoksia yhteisistä hetkistä: ”Etuoikeutettu elämä”

Viihde

Ensitreffit alttarilla -Heikki ja -Miina lennähtivät romanttiselle lomamatkalle – herkkiä otoksia yhteisistä h





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alla olevalla videolla Ruuturaati summaa Ensitreffit alttarilla -ohjelman viidennen kauden.