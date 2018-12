Pornotähti pudotti nopeasti 36 kiloa – julkkisten palvoma dieetti on tehokas, mutta kiistanalainen: Uikkarikuva hämmästyttää netissä

Viihde

Pornotähti pudotti nopeasti 36 kiloa – julkkisten palvoma dieetti on tehokas, mutta kiistanalainen: Uikkarikuv





Tällainen julkkisten palvoma hittidieetti on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=halle+berry

https://www.is.fi/haku/?query=gwyneth+paltrow