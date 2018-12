Mitä kaunottaria! Miss Universum -kilpailijat häikäisivät bikinikierroksella – Alina Voronkova asteli lavalle kaksivärisessä asussa

Viihde

Mitä kaunottaria! Miss Universum -kilpailijat häikäisivät bikinikierroksella – Alina Voronkova asteli lavalle

Juuri nyt













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rasismikohu leimahti kulisseissa