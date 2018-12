Viihde

Jean S. saa kolme uutta yllätyssolistia: Mukana Erika Vikman! – Lupaa säilyttää mikrosortsinsa

Jean S.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

jatkaa ensi vuonna keikkailua ja esiintymistä Uuden Iloisen Teatterin orkesterina. Peräti 26 vuoden ikään ehtineen yhtyeen tuore solistikolmikko poseerasi eilen yhdessä ensimmäistä kertaa uudessa tehtävässään.Bändin laulajia ovat jatkossa Erika Vikman https://www.is.fi/haku/?query=erika+vikman Sami Hintsanen https://www.is.fi/haku/?query=sami+hintsanen ja Mikael Saari https://www.is.fi/haku/?query=mikael+saari , kolme entuudestaan tunnettua laulajaa. He kaikki ovat luoneet uraa sekä musiikkiteatterissa että monenlaisissa bilemusiikin kokoonpanoissa, esittäneet käytännössä kaikki suomalaiseen juhlakansaan vetoavat kotimaisen iskelmät sekä kansainväliset pop- ja rock-klassikot.– Varmaankin tuhannen laulun sanat osaan ulkoa. Ja lapusta lukien lähtee vielä kymmenkertainen määrä, Hintsanen toteaa.Rutiinissa riittää paitsi hänellä, myös yhtyeen muilla solisteilla.– Tämä kiinnitys sopii tämänhetkiseen elämäntilanteeseeni hyvin. Olen tehnyt Jean S:n kanssa kuluneen vuoden aikana yhteistyötä, ja arvostan bändin erittäin korkealle – samoin Samin ja Mikaelin, sekä kollegoina että ystävinä, sanoo Vikman.

Mitä haluat tuoda Jean S.:n ohjelmistoon?

– Rakastan ikivihreitä suomalaisia kappaleita ja sattuneesta syystä retroa, ja ne ovat myös Jean S:n juttu. Myös nykymusiikin tuntemukseni on hyvä, joten tulen varmasti ehdottelemaan ohjelmistoon kaikenlaista.

Pukeudutko keikoilla miesten tapaan polvihousuihin?

Uudet laulajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy