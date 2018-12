Viihde

Emma-gaalan ehdokkaat 2019 on julkistettu: Vesta kahmi ehdokkuuksia ylitse muiden

https://www.is.fi/haku/?query=sanni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden naissolisti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden miessolisti

Vuoden yhtye

Vuoden tulokas

Vuoden biisi

Vuoden pop

Vuoden rock

Vuoden metalli

Vuoden iskelmä

Vuoden hip hop / R&B

Vuoden albumi

Vuoden jazz

Vuoden etno

Klassinen musiikki

Kriitikoiden valinta

Vuoden tuottaja

Vuoden lastenmusiikki

Vuoden musiikkivideo

Vuoden artisti/yhtye