Suomalainen Anne hoivaa työkseen astiastoa, jota käytetään vain kerran vuodessa – 24 000 kippoa säilytetään kuin valtionsalaisuutta: sitten yksi katosi

Viihde

Suomalainen Anne hoivaa työkseen astiastoa, jota käytetään vain kerran vuodessa – 24 000 kippoa säilytetään ku

Ruotsi





Nobel-astiasto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Jo päivä





Henkilökuntani tuntee hyvin suomalaiset kirosanat. Niillä on paljon vahvempi vaikutus kuin ruotsalaisilla.





Anne Hollmen





Lasken kaiken itse, en luota kehenkään muuhun.