Nainen soitti Kansanradioon ja piti mykistävän puheenvuoron Linnan juhlista – tilitti ”valtakunnallisesta tissinäyttelystä” ja löi luurin korvaan

Nainen soitti Kansanradioon ja piti mykistävän puheenvuoron Linnan juhlista – tilitti ”valtakunnallisesta tiss

Ylen Kansanradio-ohjelmassa kuultiin sunnuntaina varsin kipakka puheenvuoro, anonyymiksi jäänyt naisoletettu täräytti suoran mielipiteensä Linnan juhlista.Naisen puheenvuoro ohjelmassa kesti vain 14 sekuntia, mutta hän ehti kertoa siinä mielestään kaiken oleellisen Presidentinlinnassa itsenäisyyspäivänä järjestettävästä juhlavastaanotosta, tuttavallisemmin Linnan juhlista.– Taas tulee ne valtakunnalliset tissinäyttelyt, Linnan juhlat. Ettekö hyvät naiset ehdi näytellä niitä kotonanne makuuhuoneessa.– Että Linnan juhlissa ja televisiossa. Ällöttävää, nainen päätti puheenvuoronsa ja sulki puhelimen, ennen kun kumpikaan ohjelman juontajista ehti sanoa sanaakaan.Linnan juhlien pukukoodi on pitkä iltapuku, jota vieraat – muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta – noudattavat varsin säntillisesti.Linnan juhlien teemana on tänä vuonna yhteinen ympäristömme. Teema näkyy Linnan koristeluissa, ruoassa ja juomassa. Kaikki juhlan koristeet ovat kierrätettäviä ja menussa on painotettu luomutuotantoa, lähiruokaa ja kotimaisuutta. Tarjolla on kasvispainotteisia ruokia sekä kotimaista riistaa ja kalaa.Juhlajuomina toimivat muun muassa luomuviinit, 82-prosenttisesti luomuaineksista valmistettu Linnan booli sekä ilmastokompensoitu kahvi ja tee.IS seuraa Linnan juhlia hetki hetkeltä koko itsenäisyyspäivän illan ajan – aina ulko-ovelta keskelle juhlahumua Presidentinlinnan upeisiin tiloihin.ISTV:n suora lähetys alkaa Linnan edustalta alkaa kello 18.