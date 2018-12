Viihde

Legendaarinen bilebändi Jean S. vaihtaa nimeään – solisti paljastaa nyt syyt muutoksen takaa

Pitkän linjan bilebändi on jatkossa Säädyttömät. Miksi muutos, laulaja Antti Paavilainen?

on taannut suomalaisille 26 vuoden ja noin 3 000 keikan ajan bilebändielämyksiä. Sibelius Akatemian opiskelijoista 1990-luvulla koottu bändi on soittanut hauskanpitomusiikkia, vanhoja suomalaisia ja ulkomaisia kappaleita muhkeina sovituksina – ja suosiota on riittänyt.Bilebändinä solistit Antti Paavilainen https://www.is.fi/haku/?query=antti+paavilainen ja Nina Tapio https://www.is.fi/haku/?query=nina+tapio sekä yhdeksän Jean S. -muusikkoa nähdään jatkossakin, mutta uuden nimen alla.Ensi vuodesta alkaen Finnhitsit ja muut kansanvillitsijät herätetään henkiin Säädyttömät-orkesterina.

Jean S.- eli Säädyttömät-yhtyeen solisti Antti Paavilainen, miksi nimi vaihtuu?

– Jotenkin tulimme kuluneen vuoden aikana siihen tulokseen, että tämä homma ei ole enää Jean S.

Molemmat ovat kuitenkin bilebändejä – jopa kokoonpano on sama. Mikä on muuttunut?

– Olennaisinta on se, että tässä on nyt eri solistit eli minä ja Nina (alkuperäinen laulaja Timo Kärkkäinen https://www.is.fi/haku/?query=timo+karkkainen jätti Jean S.:n vuosi sitten). Tämä muuttaa ryhmädynamiikkaa ja sitä, mitä tehdään ja miten tehdään. Ohjelmisto ja sovitukset ovat ruvenneet muuttumaan isolla kädellä. Ninan myötä laulusovituksiin on tullut puolitoista oktaavia lisää liikkumavaraa yläpäähän – ja se muuttaa myös sovituksia muuten.

Luopuuko yhtye samalla tavaramerkistään ja pukeutuu polvihousujen sijasta jatkossa pitkiin housuihin?

– Kyllä. Kun on soittanut 26 vuotta näin, on varmaan ihan sopiva vaihe laittaa pitkät housut jalkaan.

Housut ei kuitenkaan ollut pääsyy nimenmuutokseen?

– Housut? Ei.

Eikä nimenmuutokseen vaikuttanut myöskään Sibeliuksen suku?

– Ei. Sibelius-suvun kanssa keskusteltiin jo 1990-luvulla. Nimen suhteen ei ole ollut koskaan mitään eturistiriitaa.

Säädyttömät-sanalla on monta merkitystä. Suomessa säädyttömät eli rahvas oli Wikipedian mukaan 70 prosenttia koko maan väestöstä 1800-luvun sääty-yhteiskunnassa. Säädyttömät eivät olleet aatelisia, papistoa, porvaristoa tai talonpoikia. Voiko nimen käsittää poliittiseksi?

– Ei ehkä muuten kuin sikäli, että ellei kuuluta mihinkään, voi nykyisin ajatella yksilökeskeisesti: tehdään, mitä huvittaa.

Entä nimen seksuaalisempi säädyttömyys-tulkinta: onko Säädyttömien ylipäänsä mahdollista hätkäyttää nykyaikana, kun moni aiemmin säädyttömänä ja paheellisena pidetty asia on sallittua ja avointa?

– Hätkäyttäminen ei ole ollut lähtökohtana nimenvaihdokseen. Emme aio hätkäyttää sen enempää kuin aikaisemminkaan. Musiikillisesti olemme toki aina tehneet asioita, jotka eivät ole menneet kaikkien säädyllisyysnormien mukaan.