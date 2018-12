Bacheloretten voittanut Joona matkusti Helsinkiin pian tv-kuvausten jälkeen – sitten asiat menivät ihan eri tavalla kuin hän olisi toivonut: ”Harmittaa”

Viihde

Bacheloretten voittanut Joona matkusti Helsinkiin pian tv-kuvausten jälkeen – sitten asiat menivät ihan eri ta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusia treffejä ei enää tullut

Katso yllä olevalta videolta, miten ISTV:n Ruuturaati arvioi Bachelorette-finaalijakson.