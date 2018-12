Eeva Järvinen, 21, on lukijoiden suosikki Miss Helsinki -finaalissa! Temptation Island -ohjelmasta tuttu rakas tukee taistossa

Viihde

Eeva Järvinen, 21, on lukijoiden suosikki Miss Helsinki -finaalissa! Temptation Island -ohjelmasta tuttu rakas

Miss Helsinki





Kaunotar

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Järvinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selkeäksi