Paljastus: Bachelorette Suomi -sarjasta leikattiin rajulla kädellä pois materiaalia – itkuista avautumista ei nähty tv:ssä lainkaan

Viihde

Paljastus: Bachelorette Suomi -sarjasta leikattiin rajulla kädellä pois materiaalia – itkuista avautumista ei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kaikki ei näkynyt tv-ruudussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Katso yllä olevalta videolta ISTV:n Ruuturaati Bachelorette Suomi -sarjan finaalijaksosta.