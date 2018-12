Maria Nordin lausui mielipiteensä presidenttiparista ja Aaro-vauvasta – ihmetteli suorasanaisesti Niinistön ja Haukion valintoja: ihmiset vihastuivat

Viihde

Maria Nordin lausui mielipiteensä presidenttiparista ja Aaro-vauvasta – ihmetteli suorasanaisesti Niinistön ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Jenni Haukio otti hiljattain kantaa alhaiseen syntyvyyteen