Kommentti: Tapasin heinäkuussa 1983 nöyrän George H.W. Bushin – myöhemmin sain kirjeen, joka on raameissa seinälläni

Viihde

Kommentti: Tapasin heinäkuussa 1983 nöyrän George H.W. Bushin – myöhemmin sain kirjeen, joka on raameissa sein

Heinäkuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Rouva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy