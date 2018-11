Kommentti: Idols ei enää tavoita yleisöä ja siihen on hyvä syy – ohjelman tulisi kysyä itseltään nämä kaksi kysymystä

Viihde

Kommentti: Idols ei enää tavoita yleisöä ja siihen on hyvä syy – ohjelman tulisi kysyä itseltään nämä kaksi ky

https://www.is.fi/haku/?query=maija+vilkkumaa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy