Kuka on suosikkisi? Miss Helsinki -finalistit poseeraavat viettelevissä alusvaatteissa: ”Tunnen itseni seksikkääksi, kun...”

Viihde

Kuka on suosikkisi? Miss Helsinki -finalistit poseeraavat viettelevissä alusvaatteissa: ”Tunnen itseni seksikk

Näitä Miss Helsinki -finalisteilta kysyttiin:

Sanna Pösö, 22, Helsinki





Saara Kemiläinen, 24, Helsinki





Alicia Bärlund, 21, Helsinki





Jasmine Romppainen, 23, Helsinki





Viivi Vaattovaara, 24, Kirkkonummi





Julia Lönnberg, 20, Sipoo





Rebecca Reinikkala, 25, Helsinki





Nina Kallio, 25, Espoo





Elisa Jokelainen, 21, Vantaa





Eeva Järvinen, 21, Helsinki





Kuinka paljon panostat alusasuihin arkena? Mihin kiinnität alusasuvalinnoissasi huomiota?Millaiseen alusasuun pukeudut treffeillä tai viettelytarkoituksessa?Milloin tunnet olevasi seksikkäimmilläsi?Riehakkain pikkujoulumuistosi?1. – Tykkään panostaa kauniisiin, istuviin alusvaatteisiin myös arkena. Alusvaatteet ovat tavallaan yksi osa asukokonaisuutta, vaikka eivät näy päälle päin.2. – Pukeudun sellaiseen, joka näyttää hyvältä päällä, ja jossa on hyvä olo.3. – Seksikkyys tulee ennen kaikkea itsevarmuudesta ja siitä, miten kannat itsesi. Ei ole mitään tiettyä tilannetta, vaan kaikki lähtee pään sisältä.4. – Edellisen työpaikkani pikkujoulut olivat aika mieleenpainuvat.1. – Alusvaatteiden tulee olla mukavat ja tyylikkäät. Mieluummin yksinkertaista kuin liikaa koristelua.2. – Haha, ihan niihin mihin arkenakin.3. – Ei seksikäs olo synny materiaalista, vaan hyvästä olosta itseään kohtaan.4. – Kerran olin pikkujouluissa, joissa pukki strippasi.1. – Voin tunnustaa, että arkena minulla voi olla mitkä alusvaatteet tahansa päällä. Ei koskaan tulisi mieleen arjen kiireessä valita yhteensopivat liivit ja pikkuhousut. Ne, jotka ensimmäiseksi löytyvät vaatekaapista, puetaan.2. – Kun menemme poikaystävän kanssa ”treffeille”, panostan aina ulkonäköön, eli vaatteisiin, hiuksiin ja meikkiin. Voi olla, että alusvaatteisiin panostaminen joskus unohtuu ja sitten jälkeenpäin miettii, että oisinko voinut laittaa vähän nätimmät alusvaatteet kuin nämä.3. – Kun minulla on korkokengät jalassa, meikkiä naamassa ja uudet yhteensopivat alusvaatteet.4. – En ole ollut kovin innokas pikkujoulujen viettäjä, mutta odotan innolla pikkujouluja, jotka pidämme Miss Helsinki -tyttöjen kanssa.1. – Arjessa korostuu käytännöllisyys – laatua unohtamatta: huomaamattomat, rintoja hyvin tukevat ja kauniit liivit toimivat paitsi sisustusmyyjän työtehtävissä myös sporttisissa harrastuksissa.2. – Pikkulasten vanhempina treffi-illat tuovat arkeen luksusta ja startti viettelevään iltaan alkaa jo alusvaatevalinnalla. Valitsen tuolloin aina laadukkaat ja seksikkäät pitsiliivit sekä hipsterit. Väreinä suosin punaista tai mustaa.3. – Laittautuneena, istuvissa vaatteissa alusvaateista lähtien sekä rakkaan kainalossa luonnollisena.4. – Roomassa sokean isäni ja parhaan ystäväni kanssa kattoterassin illalliselta golf-auton vuokraukseen, päätyen liikenteen sekaan vastaantulijoiden kaistalle. Sieltä skumpan voimin suihkulähteeseen uimaan ja poliisien ilmestyessä paikalle pikaisesti pois paikalta kohti paikallista baaria.1. – Tärkeintä on mukavuus, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että käytän urheiluliivejä muutenkin kuin urheillessa2. – Muuten sama kuin arkena mutta urheiluliivit vaihdan normaaleihin.3. – Kun olen saavuttanut jonkin tavoitteeni tai muuten vain tuntuu, että elämä on hallinnassa sekä voin hyvin kaikin puolin.4. – Illan päättyminen aikaiseen, koska söin liikaa suklaata.1. – Tärkeintä on, että alusvaatteet ovat mukavat ja sopivat päivän menoihin. Jos esimerkiksi olen menossa salille, on todella tärkeää, että ne istuvat hyvin.2. – Alusvaatteiden täytyy silloinkin olla mukavat ja sellaiset, jossa viihdyn ja tunnen oloni varmaksi.3. – Kun vaatteet ovat mukavat ja näyttävät ja kun minulla on varma olo.4. – Olen aina tähän asti viettänyt pikkujoulua perheen kanssa, joten pikkujouluni ovat joka vuosi olleet erittäin rauhallisia.1. – Arjessa alusasuissa tärkeintä on mukavuus ja istuvuus. Treenaan paljon, joten alushousujen on oltava istuvat ja sopivat treeniin. Urheilurintaliiveissä tärkeintä on hyvä tuki liikunnan aikana.2. – Treffeille pukeutuisin mustiin ja pitsisiin alusvaatteisiin. Mielestäni ne sopivat moneen eri tilanteeseen. Joulun alla myös punaisen eri sävyt sopivat hyvin.3. – Tunnen itseni seksikkääksi saunan ja suihkun jälkeisessä rennossa olotilassa, jolloin olen luonnollisimmillaan ja ilman meikkiä.4. – Olen rauhallinen ihminen ja viihdyn hyvin pienemmässä porukassa esimerkiksi illallisella. Olen usein viettänyt pikkujoulut rauhallisissa merkeissä perheyrityksemme kanssa.1. – Arkena puen päälleni käytännöllisiä ja mukavia alusasuja. Alusvaatekaupan myyjänä kiinnitän aina huomiota materiaaleihin, oikeaan kokoon ja mallin istuvuuteen.2. – Erikoistilanteisiin on tietysti ihan oman kategorian varusteet! Treffeillä kirjoittamaton sääntö on matchaavat alusvaatteet, eivätkä pitsiset silmäänpistävät yksityiskohdat ole koskaan pahitteeksi.3. – Riippuu niin tilanteesta. Joskus tunnen itseni hyvinkin mukiinmeneväksi heti herätessäni tukka sotkussa, toisinaan siihen tarvitaan pynttäytymistä, tuliterä kuuma asukokonaisuus ja lasi rieslingia.4. – Mottoni on Go hard or go home. Kerran putosin firman pikkujouluissa pöydältä.1. – Käytän arkena mukavia alusvaatteita.2. – Mukaviin ja kauniisiin, joissa on hyvä olla.3. – Se on mielentila, saattaa tulla missä tilanteessa tahansa.4. – Satutin nilkkani ennen kuin edes pääsin pikkujouluihin.1. – Arkisin tärkeintä on istuvuus ja mukavuus! Panostus näkyy varmaan siinä, että aina on yhteen sopiva ala- ja yläosa.2. – Asuun, jossa tunnen itseni kauniiksi ja joka korostaa parhaita puoliani.3. – Kun koen oloni turvalliseksi.4. – Työpaikan pikkujouluissa pöydillä tanssiminen tulee ensimmäisenä mieleen.Meikki: Riina Puonti & Sanni Tommila, hiukset: Noir Concept / Jenni Salonoja ja Niina Lisitsin, alusvaatteet: Change Suomi, rusketus: Vita Liberata, korut: Glitter.