Näyttelijä Nina Sallisen ensiesiintyminen Yhdysvalloissa oli täysi floppi – houkutteli tyhjään katsomoon kodittoman kadulta

Viihde

Näyttelijä Nina Sallisen ensiesiintyminen Yhdysvalloissa oli täysi floppi – houkutteli tyhjään katsomoon kodit

Chicago





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sallisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Näyttelijä









Sallinen





Nina