Viihde

Napakympin suosikkijuontaja Janne Kataja puhuu avioerostaan: ”Puolisona minussa on omat haasteeni”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tämä on Napakymppi!” kajahtaa torstai-iltaisin satojentuhansien suomalaisten olohuoneisiin samalla, kun mitä kirjavampiin asukokonaisuuksin sonnustautunut Janne Kataja https://www.is.fi/haku/?query=janne+kataja , 38, tepastelee deittiohjelman lavalle.Kun Nelonen keväällä 2017 ilmoitti tuovansa hittisarjan takaisin ruutuun, monet olivat alkuun sitä mieltä, että ohjelman yksinoikeutettuna juontajana tulisi olla sarjaa aiemmin luotsannut Kari Salmelainen https://www.is.fi/haku/?query=kari+salmelainen ja ettei Kataja voisi mitenkään korvata tätä. Sittemmin Kataja on todistanut arvostelijoiden olleen väärässä lunastaen paikkansa katsojien sydämissä.Pitkän uran tv-viihteen parissa luonut Kataja nauttii Napakympin teosta ja toivoo, että sitä nähdään vielä useita kausia. Tällä hetkellä tv:ssä pyörii ohjelman kolmas tuotantokausi.– En itse ikinä pystyisi osallistumaan Napakymppiin, koska olen deittailussa ja ihmissuhdeasioissa niin ujo, Kataja myöntää ja jatkaa:– Napakymppi on vähän kuin deittailun esiaste ja en pystyisi vastaamaan tv:ssä moniin niin henkilökohtaisiin kysymyksiin omana itsenäni. Arvostan kyllä aivan mielettömän paljon kaikkia niitä ihmisiä, jotka ohjelmaan ovat osallistuneet.Kataja on ollut sinkkuna viime keväästä lähtien. Hän ilmoitti huhtikuussa Ins­tagramiin kirjoittamassa tekstissä eronneensa vaimostaan. Tuolloin Kataja kertoi päivityksessään hänen ja vaimonsa todenneen, että heidän ihmissuhteensa toimii parhaiten, kun he eivät jaa jokapäiväistä arkeaan. Samalla hän kertoi ex-parin eläneen jo tovin ”kahden onnellisen kodin taktiikalla” jatkaen lastensa tasavertaisina kasvattajina.Kataja kertoo oppineensa reilun puolen vuoden aikana paljon sekä itsestään että ihmissuhteista ylipäänsä.

Mitä hän sitten on oppinut?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Kyllä siinä jo eroprosessin aikana syyt ja haasteet löytyivät helpoiten peiliin katsomalla.

Millainen olet puolisona?





Liiton tai suhteen kesto ei ole itseisarvo





Miespuolinen Ulla Taalasmaa