Anni Sinnemäki ja Kerkko Koskinen paljastavat, miten Ultra Bran rakastetut hitit syntyivät: ”Niissä on paljon omakohtaista elämää”

ja Mervi Vuorelan https://www.is.fi/haku/?query=mervi+vuorelan kirjoittama Ultra Bra – Sokeana hetkenä (WSOY) on vetävästi kirjoitettu teos 1990-luvun lopun suosituimman kotimaisen popyhtyeen elämänkaaresta bändin jäsenten itsensä kertomana.Yhtyeen tarina on helppo mieltään myös kertomukseksi pianisti-säveltäjä Kerkko Koskisesta https://www.is.fi/haku/?query=kerkko+koskisesta ja sanoittaja Anni Sinnemäestä https://www.is.fi/haku/?query=anni+sinnemaesta . He vastasivat valtaosasta yhtyeen kappaleita, ja pariskunnan avioliitto kesti lähes tismalleen yhtä kauan kuin Ultra Bran elinkaari: vuodet 1996–2001.seurustelu- ja aviokumppanien yhteistyöhön ajatellaan liittyvän problematiikkaa ja jännitteitä, joita tavallisten työkavereiden kesken ei ilmene. Koskinen ja Sinnemäki eivät kuitenkaan näe, että heidän työkumppanuuteensa olisi liittynyt mitään tällaista.– En ylipäätään vaadi hirveän paljon yhteistä kanssakäymistä sanoittajan kanssa. Pidän sellaisesta lonely rider -meiningistä. Annin tekstit sävelsin lähes aina sanasta sanaan sellaisena kuin hän oli ne kirjoittanut. Ei me mun muistikuvien mukaan juuri juteltu biiseistä niiden tekovaiheen aikana, Koskinen kertoo ja jatkaa.– Mutta on mulla sellainen muistikuva, että kun johonkin kappaleeseen sitten piti kirjoittaa ylimääräinen säkeistö, niin olit siitä ihan kamalan ahdistunut. Muistan kovistelleeni sua, että anna nyt jo se teksti.naurahtaa. Hän arvioi, että kyseessä olisi ollut Ultra Bran suurimpiin hitteihin lukeutuva Minä suojelen sinua kaikelta.– Kipuilin sen säkeistön kanssa muistaakseni melkein kaksi kuukautta. Ihme kyllä kappale onnistui lopulta tosi hyvin. Yleensähän kaikki sellaiset jutut, joita on työstetty pitkään, ovat jollain tavalla tosi huonoja ja väkisen tehdyn oloisia. Hyvät jutut taas syntyvät vaivattomammin.Huomattava osa Ultra Bran kappaleista käsitteli tavalla tai toiselle rakkaus- ja seurustelusuhteita. Kun suurin osa lauluista oli avioliitossa elävän pariskunnan tekemiä, ei voi välttyä miettimästä, kuinka paljon laulujen tarinat heijastelivat Koskisen ja Sinnemäen omaa elämää.Ainakin jonkin verran.-elämäkerrassa esimerkkejä paljastetaan muutamia. Muun muassa Pärnu (1997) kertoo melko tarkasti Koskisen ja Sinnemäen lomamatkasta Viron Pärnuun loppuvuodesta 1996. He viettivät viikon eläkeläisten suosimassa kylpylähotelli Vikingissä.Minä suojelen sinua kaikelta (1997) puolestaan lainailee kohtauksia niin Sinnemäen lapsuudesta (”Olen hiihtänyt Seurasaareen”), pitkäksi venähtäneestä baari-illasta (”Olen ajanut hiomavaunulla sumuisena aamuna”) kuin lukioaikaisesta Riian-matkasta (”Kävellyt kaupungin reunan yli”).Eli mitenkä on?Sinnemäkivakuuttaa, etteivät Ultra Bran kappaleet kerro suoranaisesti hänestä itsestään. Paljon hän myöntää silti ammentaneensa omista kokemuksistaan.– Varmasti kaikissa teksteissäni on paljon omakohtaista elämää; sellaisia kuvia ja asioita, jotka voi jäljittää johonkin tiettyyn tilanteeseen. Mutta toisaalta esimerkiksi Sinä lähdit pois, jonka monet mieltävät hirveän henkilökohtaiseksi kappaleeksi, ei ollut sitä ollenkaan. Monet asiat ovat täysin keksittyjä.

Tekstejäsi ei voi siis lukea päiväkirjana?

– No, eivät ne tekstit sinällään ole päiväkirjamaisia, jos ajattelee että päiväkirja on todenmukainen kuvaus. Tekstit ovat ehkä enemmän sellaisia kauniita ja surumielisiä versioita asioista, jotka ovat todellisuudessa sotkuisempia ja raadollisempia. Yksittäisiä näkökulmia ja valotuksia siitä ihmisestä, joka silloin joskus parikymppisenä olin.Ultra Bra lopetti toimintansa syksyllä 2001.Viiden menestysvuoden aikana yhtye ehti julkaista neljä albumia ja yhden kokoelmalevyn. Ylivoimaisesti suurin osa kappaleista oli syntynyt Koskisen ja Sinnemäen yhteistyönä.hajotessa Sinnemäki oli jo ehtinyt siirtyä täysipäiväiseksi poliitikoksi. Hän toimi vihreiden kansanedustajana vuosina 1999–2015 ja puolueen puheenjohtajana ja työministerinä vuosina 2009–2011. Tammikuussa 2015 hän aloitti Helsingin apulaiskaupunginjohtajana.Pop-lyriikkaa Sinnemäki ei ole tehnyt lähes kahteen vuosikymmeneen. Hän myöntää silti miettivänsä monesti sanoittamista.– Jollain tavalla kyllä tunnen kaipaavani kirjoittamista. Mutta ehkä mulla on vähän sellainen tyyli elää, että heittäydyn aina yhteen juttuun täysillä. Politiikka ja yhteiskunnallinen päätöksenteko ovat olleet omalta osaltani hyvin hektistä. En ole ehkä oikein osannut irrottaa itsestäni sellaista osaa, joka alkaisi kirjoittaa laulun sanoja.

Entä Koskinen, kaipaako hän yhteistyötä Sinnemäen kanssa?

– No, todennäköisesti paljon enemmän kuin Anni. Ammattisäveltäjänä olen kaiken aikaa tekstejä vailla, ja varsinkin hyvistä sanoituksista on aina pulaa. Ottaisin niitä Annilta vastaan tosi mielelläni, Koskinen muotoilee.– Mutta ehkä kaipaaminen on silti väärä sana. Saatan kyllä ajatella monesti tunteikkaasti omasta nuoruudestani ja meidän yhteistyöstämme. Olen siitä edelleen tosi iloinen ja ylpeä. Mutta en osaa sitä varsinaisesti kaivata, koska ymmärrän, etteivät samat jutut voisi enää toistua. Asioita ei voi elää uudelleen ensimmäistä kertaa.