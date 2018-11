Antero Mertarannan lapsuuskodissa raha riitti nippanappa ruokaan: Arvostaa yli kaiken äitiään, jonka kuolema kouraisi syvältä

Viihde

Antero Mertarannan lapsuuskodissa raha riitti nippanappa ruokaan: Arvostaa yli kaiken äitiään, jonka kuolema k

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/lehti/

Selostaja Antero Mertaranta pyörittelee päätänsä – uudestaan ja vielä kertaalleen. Jokunen ärräpääkin lentää, sanoman korostamismielessä.Haastattelun aluksi on syntynyt keskustelua Mertarannan, 62, taustoista – siitä, mikä hänet aikanaan siivitti suomalaisen tv-journalismin ja tv-viihteen huipulle, ja siitä, miten hän on onnistunut keikkumaan niiden aallonharjalla 1990-luvun puolivälistä aina näihin päiviin asti. Hän korostaa luonteensa merkitystä.– Tuskin olisin koskaan noussut mihinkään, ellei luonteeni olisi ensin jalostunut sisukkaaksi ja määrätietoiseksi. Luonteeni kypsyi monenlaisista vaikeuksista. Lapsena ja nuorena minun oli kirjaimellisesti tapeltava ansaitakseni paikkani ikäisteni porukoissa, Mertaranta alleviivaa.Avioeroperheen lapsi kuuli koulussa säännöllisesti piikittelyä muun muassa vanhempiensa erosta. Lisäksi perheen talous oli tiukalla. Mertaranta kuvailee sitä suorastaan heikoksi.– Raha riitti nippanappa ruokaan, ei oikeastaan mihinkään muuhun. Arvostan yli kaiken äitiäni, joka teki lastensa ja perheensä eteen kaiken mahdollisen, mutta ajat eivät olleet helpot. Usein syötiin päivätolkulla purkkihernekeittoa, Mertaranta sanoo.– Kun mitään ei saanut ilmaiseksi, siinä oppi periksi antamattomaksi. Ja rehelliseksi. Taustojeni vuoksi en ole koskaan yrittänyt esittää mitään sen paremmin julkisuudessa kuin siviilissäkään, ja nimenomaan tämän aitouden uskon selittävän menestystäni. Aitous on ollut selostustenikin lähtökohta.Mertaranta ei ole puhunut omasta siviilielämästään julkisuudessa juuri koskaan. Nyt hän raottaa verhoa kulissien takaiseen arkeensa.Kolmen aikuisen pojan isä mukaan hänen elämänsä suurimmat kipupisteet löytyvät nimenomaan yksityiselämästä, ei työrintamalta. Mertarannan avioliitto päättyi 2013.– Jos nyt jotain halutaan tuoda esiin, niin totta kai epäonnistuminen omassa avioliitossa oli yksi tällainen kipupiste. Kun työhön suhtautuu intohimoisesti, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei ole aina helppoa.Mertaranta kuvailee itseään herkäksi persoonaksi. Erityisen vaikeaa selostajalegendalla oli kuulemma silloin, kun hänen äitinsä nukkui pois.– Se kosketti tällaista herkkää kaveria todella syvältä. Äidin rooli elämässäni oli kuitenkin monessa mielessä korvaamattoman suuri, hän korostaa.Mertaranta on elänyt parisuhteessa lahtelaisen naisen kanssa jo useamman vuoden. Pariskunnan on saattanut bongata helposti Lahden kaduilta, mutta ei cocktailkutsuilta.– Parisuhde edustaa minulle kaikkea sitä, mihin elämän onnellisuus perustuu. Parisuhde on yksi elämän tärkeimmistä asioista, Mertaranta näkee.