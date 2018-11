Pamela Tola jäi lapsena orvoksi ja nousi tähdeksi – toteuttaa nyt haaveensa: ”Haluaisin luoda todellisuutta, jossa olen ihminen enkä nainen”

Viihde

Pamela Tola jäi lapsena orvoksi ja nousi tähdeksi – toteuttaa nyt haaveensa: ”Haluaisin luoda todellisuutta, j

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siirtyminen ohjaajaksi

https://www.is.fi/haku/?query=kiti+kokkonen

https://www.is.fi/haku/?query=aku+hirviniemi

https://www.is.fi/lehti/