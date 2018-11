Antti Kaikkonen sai heti eron jälkeen hämmentävän ehdotuksen Hjallis Harkimolta: näki heti mahdollisuuden – ”Ystävällinen ehdotus, mutta...”

Viihde

Antti Kaikkonen sai heti eron jälkeen hämmentävän ehdotuksen Hjallis Harkimolta: näki heti mahdollisuuden – ”Y

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/viihde/art-2000005902750.html





Hjallis kyseli radalle





”Adoptioprosessi on tehty tavattoman vaikeaksi”