Viihde

Tiktakin megayllätys! Yhtye esiintyy ensi keväänä Hartwall-areenalla – ”Emme olisi aiemmin pystyneet tähän”

Tiktakilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Emppu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bändi

on jälleen yllätys faneilleen. Kymmenen vuoden tauon jälkeen viime kesänä festarilavoille palannut bändi rokkaa Hartwall-areenalla ensi keväänä, 18. huhtikuuta.Tiktakin Petran https://www.is.fi/haku/?query=petran ja Empun https://www.is.fi/haku/?query=empun silmät loistavat heidän kertoessaan tulevasta keikasta.– Tuntuu villiltä. Jännittää taas, Emppu sanoo.– On hurjaa, kun asiat alkavat konkretisoitua, Petra sanoo.Hän näki tulevan keikan lipun ensimmäisen kerran vain hetkeä aiemmin. Muille liput tulevat näkyviin 27. marraskuuta, kun ne tulevat myyntiin.Kierrokset alkavat nousta molemmilla, mitä pidemmälle valmistelut etenevät.– Oli tosi kova juttu nähdä keikkalippu. Olen monta kertaa ollut Hartwall-areenalla katsomassa keikkoja, ja salaa haaveillut, että jospa joskus pääsisi sinne keikalle. Kun näkee lipun, johon oman bändin nimi on painettuna, niin vau, Petra kuvailee tunnelmiaan.kertoo kaiken edenneen nopeasti. Päätös areenakeikasta tehtiin syksyllä festareiden jälkitunnelmissa.Mennyt keikkakesä ylitti yhtyeen omat odotukset.– Se oli ihan päräyttävän siistiä. Olimme ihan fiiliksissä keikoilla ja ennen ja jälkeen. Se oli sellaista kiljumista ja huutamista, Emppu kertoo ja jatkaa:– Isoin yllätys oli, miten hyvin se meni. Tuntuu, että se pysäytti kaikki meidät. Siinä tapahtui jotain taianomaista.– Kesän jälkeen tuntui, että kaikki jäivät kaipaamaan lisää, sekä yleisö että yhtye. Oli vaikea enää keksiä syytä sanoa ei, Petra summaa.on sanonut ”ei” useasti aiemmin, kun asiasta on kyselty. Vuoden 2007 joulukuussa lopettanutta yhtyettä on maaniteltu takaisin keikkalavoille vuosien ajan.Tiktak nousi kuuluisuuteen vauhdilla vuonna 1999 läpimurtohitillään Lopeta. Helsinkiläistytöistä tuli Suomen nuorin platinaa myynyt bändi.Viime keväänä he tiedottivat palaavansa keikkalavoille neljän festarikeikan ajaksi, mutta lopettavansa sen jälkeen.

Mikä muutti mielen?





– Olimme nyt kesän keikoilla parempia kuin silloin, kun lopetimme, Petra tunnustaa.Suurin ero aiempiin Tiktakin vuosiin oli harjoittelun määrässä. Tällä kertaa he paiskivat töitä tosissaan ennen keikkoja.– Treenasimme puoli vuotta ihan älyttömän määrän. Halusimme, että kaikki yksityiskohdat ovat kunnossa, eikä anneta mennä sinne päin, Emppu sanoo.Emppu toteaa parikymppisenä asenteen olleen erilainen kuin nyt kolmikymppisenä. Petra kuvailee, että kesässä saattoi olla tuolloin neljäkymmentä keikkaa, joista osa meni letkeästi rutiinilla. Tämän kesän neljään keikkaan yhtye panosti sataprosenttisesti joka hetki.– Tuntuu, että aiemmin annoimme joka toisen asian mennä sinne päin. Silloin meininki paikkasi vajeita, mutta nyt on tosi paljon isompi kunnianhimo, Petra kuvailee.– Tiedämme myös, että meitä verrataan niihin bändeihin, jotka ovat koko tämän kymmenen vuoden ajan tehneet aktiivisesti töitä ja kehittäneet itseään, Emppu lisää.Emppu toteaa, etteivät he olisi olleet aiemmin valmiita Hartwall-areenan keikkaan.– Meillä on nyt tilaisuus tehdä jotain, mihin emme olisi aiemmin pystyneet. Se on haaste, joka kiinnostaa todella paljon. Haluamme tehdä asiat tykimmin ja tikimmin, Petra jatkaa.Hartwall-areenan keikan he sanovat olevan nyt oikeasti viimeinen.Keväällä tulee myös 20 vuotta bändin läpimurrosta.– Kun olemme sen tehneet, niin olemme bändinä tehneet ja kokeneet kaiken mitä voimme. Ei me stadionbändi kuitenkaan olla, Petra toteaa.

Entä tuleeko uutta musiikkia?

Fanikaartissa

– Ei, molemmat vastaavat kuin yhdestä suusta.Hartwall-areenalla on luvassa aiempaa paljon suurempi show. Kesän festarikeikoilta jäi pois paljon tärkeitä kappaleita, jotka saavat vuoronsa keväällä.– Ilmiselvää on, että Hartwall-areenalla kuullaan ne puuttuvat hitit, joita kesällä emme saaneet mahdutettua settiin. On vielä paljon kappaleita, jotka jäivät kuulematta.Settiä ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta muutama kappale on varma.– Ainakin Kyyneleet. Se oli ihan hurjaa, kun kesällä keikan jälkeen tuhannet ihmiset jäivät laulamaan lavan eteen Kyyneleitä. Ainakin kolme kertosäettä tuli. Tajusimme, että tämän ne haluaa kuulla, Emppu toteaa.Heidän omia lempikappaleitaan ovat muun muassa Miten onni korjataan, Tänä yönä taivaaseen, Paha sana ja Sankaritar.Vierailevia artisteja lavalla tuskin nähdään. Yllätyksiäkin on luvassa.– Olisi hauska ottaa ekalta levyltä biisejä, jotka pitäisi tehdä vähän uusiksi, Petra miettii.Bändi aikoo kaivaa naftaliinista materiaalia myös Tiktakin alkuvuosilta.– Meistä on kaikkea hauskaa vuosien varrelta. Tuomme nostalgiakulmaa enemmän kuin kesällä. Haluamme, että kaksikymmentävuotisteema näkyisi, Petra toteaa.Kevään keikan eteen tehdään vielä enemmän kuin kesän festarikeikkojen.– Se on tosi kuormittavaa, aikaa vievää, ja samaan aikaan maailman siisteintä. Siitä tulee huippukivaa, se on selvä, kaikki tietävät sen. Kun tähän lähtee, niin ei ole paluuta. Sitten mennään taas aika kovaa hetki, Emppu kertoo.on tapahtunut bändin tauon aikana muutos, jota he eivät osanneet odottaa.– Oli hämmentävää, että bändi on saanut uusia faneja olemalla tauolla. Se oli todella mystinen yllätys. Bändi ei ole tehnyt mitään kymmeneen vuoteen, mutta yleisö on tuplaantunut, Petra ihmettelee.Kun Petra pyysi kesän keikoilla ensikertalaisia ja vanhoja faneja vuoroin nostamaan kätensä ylös, oli ensikertalaisten määrä suurempi.– Se oli suuri yllätys. Olin aivan hämmentynyt, Emppu kertoo.Nelonen Media Live järjestää Tiktakin konsertin Hartwall-arenalla. Ilta-Sanomat ja Nelonen Media Live kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.