Viihde

Pete Parkkonen analysoi vartaloaan Anna-lehdessä: ”Olen aika lailla täydellinen”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pete Parkkosen Kohta sataa -musiikkivideo alla olevalla videolla:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy