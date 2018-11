Viihde

Näin Miss Helsinki -kaunottaret pärjäsivät piinaavassa Cooperin testissä – pystyisitkö sinä parempaan?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finalistit Cooper 1 Cooper 2 Muutos Sanna Pösö 1 730 ei osallistunut 0 Saara Kemiläinen 1 950 2 035 85 Alicia Bärlund 2 215 2 435 220 Jasmine Romppainen ei osallistunut 2 400 0 Viivi Vaattovaara 2 750 ei osallistunut 0 Julia Lönnberg 2 420 2 455 35 Rebecca Reinikkala 2 190 2 390 200 Nina Kallio 2 120 2 385 265 Elisa Jokelainen 2 145 2 385 240 Eeva Järvinen 2 120 2 275 155