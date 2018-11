Viihde

Minea, 19, voitti IS:n Queen-kisan – näin häneltä sujuu tunteikas Too Much Love Kill You

Minea Suhonen löysi Queenin kunnolla vasta pari vuotta sitten. Sen jälkeen se oli menoa.





– Queen merkitsee mulle loistavaa genrerajoja rikkovaa musiikkia, joka herättää todella vahvoja tunteita. Ja siitähän musiikissa usein on kyse. On ihan sama, mikä fiilis on, koska Queeniltä löytyy aina jotain tilanteeseen sopivaa, Suhonen selittää.



Freddie Mercury on laulajana ja persoonana omaa luokkaansa. Suhosen mielestä sitä on turha kenenkään kiistää tai lähteä kopioimaan.



– Freddien laaja ääniala, vahva tulkinta ja heittäytyvä lavaesiintyminen on tosi miellyttävää katsoa ja kuunnella. Mun mielestä maailman paras laulaja ja esiintyjä.

Kuopion AMK:ssa musiikkipedagogiikkaa opiskelevan Suhosen on vaikea valita Queenin laajasta tuotannosta kaikkien parhaimpia kappaleita.



– Ikuinen ykkönen toki on Bohemian Rhapsody, mutta mä tykkään kans Break Freestä ja Innuendosta tosi paljon. Itseasiassa We Are the Champions on äidin lempibiisi, en osannut valita itse kisabiisiä, joten kysyin äidiltä lempparia.

