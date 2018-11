Ohjaaja Emma Tammen elokuvaa esitetään pian maailmalla – hän voisi olla Suomessa supertähti, ellei isovanhempien päätös olisi muuttanut elämän kulkua

Viihde

Ohjaaja Emma Tammen elokuvaa esitetään pian maailmalla – hän voisi olla Suomessa supertähti, ellei isovanhempi

elokuvasta. Hotel Katajanokan jylhät käytävät, portaikot ja karut kaiteet imaisevat mukaansa puitteisiin, joissa Helsingin lääninvankila ja tutkintavankila toimivat vielä 2000-luvun alussa.Eristyssellin kuluneet seinät ovat täynnä matkalaisten kirjoituksia. Nurkassa palaa kynttilä. Emma Tammi https://www.is.fi/haku/?query=emma+tammi ottaa sen käteensä ja hymyilee. Kameran suljin räpsähtää.olisikaan parempi paikka tavata elokuvaohjaaja, jonka 1800-luvulle sijoittuva kauhu-western The Wind esitetään tällä viikolla The Night Visions -genre-elokuvafestivaaleilla Helsingissä.The Wind ei ole mikä tahansa kauhuelokuva, sillä se saapuu keväällä 2019 teattereihin ympäri Amerikan. Mutta kuka on kynttilää eristyssellin lattialla pitelevä, keskisuuresta aikaerorasituksesta kärsivä Emma Tammi, ja miksi emme ole kuulleet hänestä aiemmin?– Olen suunnitellut matkaa Suomeen koko ikäni. On käsittämätöntä, että siihen meni näin kauan, Emma pohtii.on kaukana New Yorkista ja varsinkin Los Angelesista, Emman nykyisestä kotikaupungista. Suomalaisesta nimestään ja piirteistään huolimatta hän ei puhu suomea, eikä ole ennen tätä marraskuista päivää astunut jalallaan toiseen kotimaahansa. Emma on asunut koko elämänsä Yhdysvalloissa.Emman isovanhemmat ja heidän kuusi lastaan pakkasivat tavaransa Turun seudulta vuonna 1949 ja muuttivat Yhdysvaltoihin. Heistä nuorin oli Tom Tammi https://www.is.fi/haku/?query=tom+tammi , Emman isä.– Isäni oli muuton aikaan vain nelivuotias. Hänen vanhemmat sisaruksensa puhuvat edelleen suomea, mutta hän ei ehtinyt omaksua kieltä muutamia sanoja enempää, sellistä valtavalle nojatuolille istumaan ehtinyt Emma selvittää.Suomalainen suku vaihtoi mannerta. Tavat ja perinteet säilyivät, vaikka vanhan ja uuden kotimaan välillä lepäsi Tyynimeri. Emma ei tiedä, onko hänellä elossa olevia sukulaisia Suomessa. Amerikassa hänellä on niitä valtavasti. Serkut ovat saaneet Emman tavoin suomalaiset nimet.– Perinteet ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle, vaikka serkkuni eivät ole minun tapaani koskaan asuneet Suomessa. Yksi heistä rakensi juuri kotiinsa saunan, Emma kertoo.– Sain heiltä valtavasti vinkkejä siitä, mitä minun tulisi täällä tehdä.

Yllä olevalla videolla Emma Tammi arvuuttelee suomalaisia asioita ja ihmisiä.

