Viihde

Melrose Place -tähti kiidätettiin psykiatriseen hoitoon – mitä näyttelijän asunnolla tapahtui sunnuntaina?

Näyttelijä Heather Locklear on kiidätetty sairaalaan. TMZ:n mukaan syynä on hermoromahdus.





