Viihde

Mikki Hiiri täyttää tänään 90 vuotta

18.11. 12:07

Disney-hahmo Mikki Hiiri täyttää tänään 90 vuotta.

Hahmon syntymäpäiväksi on määritelty 18. marraskuuta 1928, koska tuolloin se nähtiin ensimmäisen kerran piirroselokuvassa Steamboat Willie, suomeksi Höyrylaiva Ville.



Sittemmin julkkishiiri on nähty valkokankailla, televisiossa, sarjakuvissa ja koristuksena monenlaisissa vaatteissa ja tavaroissa.



Walt Disney Company Nordicin mukaan Mikki Hiiri on viimeksi nähty Suomessa lyhytelokuvassa Hanki hevonen.



Juhlapäivää vietetään eri puolilla maailmaa esimerkiksi Disney-huvipuistojen hiirijuhlilla ja New Yorkissa interaktiivisella näyttelyllä.