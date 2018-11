Missikaunotar Lola Odusoga sai puhelun laihdutusohjelmasta ja tyrmistyi – kipakka avautuminen blogissa: ”Kuka päätti, että mulla on ongelma?”

Viihde

Missikaunotar Lola Odusoga sai puhelun laihdutusohjelmasta ja tyrmistyi – kipakka avautuminen blogissa: ”Kuka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Evelinan kuva keräsi kiitosta

https://www.is.fi/viihde/art-2000005903458.html