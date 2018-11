Laulajatähti Evelina julkaisi harvinaisen kuvaparin vartalostaan – hätkähdyttävä ero otosten välillä: ”F*ck kauneusnormit”

Viihde

Evelina julkaisi lauantaina vartalostaan kuvaparin, jonka yhteydessä poptähti ottaa kantaa sosiaalisen median kiiltokuvamaisuuteen.Kuvista vasemmanpuoleisessa artisti on vetänyt housujensa vyötäröä alas ja poseeraa kameralle vatsa paljaana. Oikeanpuoleisessa laulaja on muuttanut housujensa asettelua ja asentoaan niin, että näyttää huomattavasti hoikemmalta.Evelina kertoo julkaisussaan haluavansa osoittaa, että kaikki ovat kauniita ja arvokkaita sellaisina kuin he ovat.– Oikee kuva: kaunis ja validi. Vasen kuva: myös kaunis ja validi, artisti aloittaa.– Some on siit vähän synkkä paikka et usein annetaan ymmärtää et toi oikee kuva on koko todellisuus, vaiks kyse on sekunnin sadasosista kameran rullassa ja molemmat kuvat on ihan yhtä tosia.– Oon väsyny ajatukseen, et joku muu sais kertoo mulle tai sulle mikä on kaunista ja mikä ei, mun tai sun ei tarvii olla yhtään mitään enempää, et riitettäis tai oltais hyviä. Fuck kauneusnormit & odotukset. Hyvää lauantaita, oot hyvä tollee, hän päättää.Kuva on kerännyt hetkessä tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja. Myös monet julkisuuden henkilöt ovat kommentoineet kuvaan muun muassa sydämiä.– Kiitos, kun muistutat tästä.– Tällaiset jutut antavat niin paljon voimaa, kiitos!– Respektit, rohkea veto!Vain 23-vuotias Evelina, oikealta nimeltään Eveliina Tammenlaakso on saavuttanut lyhyessä ajassa paljon. Laulaja nousi julkisuuteen vain 17-vuotiaana The Voice of Finland -kisasta, hänen esikoisalbuminsa 24K teki suomalaista musiikkihistoriaa myyden platinaa jo ennen julkaisuaan vuonna 2016 ja viime keväänä hänet valittiin Emma-gaalassa vuoden naissolistiksi. Evelinan kappaleita on striimattu huimat 75 miljoonaa kertaa ja hän on lukuisien nuorten idoli.Turusta kotoisin olevan laulajan tie huipulle ei kuitenkaan ole ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Syksyllä Vain elämää -ohjelmassa mukana ollut Evelina paljastaa, että hän kärsi kouluaikanaan rajusta kiusaamisesta. Myöhemmin kiusaaminen jatkui sosiaalisessa mediassa.Evelina kertoi sarjassa, että hänen olemuksensa ja sen, että hän tiesi jo varhain, mitä halusi tehdä, ärsytti muita oppilaita. Se johti laulajan mukaan kiusaamiseen, jota jatkui vuosien ajan.– Koulussa itselläni oli putkinäkö siihen, että nämä on jutut, joissa olen hyvä ja näissä haluan olla esillä. Ymmärrän, että se on provosoinut tyyppejä, joilla ei ole ollut niin selvillä, mitä ne haluaa tehdä, Evelina kertoi Vain elämää -ohjelmassa.Kiusaaminen ei ollut Evelinan mukaan vain sanallista, vaan myös fyysistä. Häntä esimerkiksi lyötiin ja hakattiin.– Sain joka vuosi vähintään kerran isosti turpaan, laulaja paljasti tv-kameroille.