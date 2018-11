Onko tässä uskomattomin kilautus kaverille Haluatko miljonääriksi -sarjassa? Vain 23 sekuntia puhelun alusta ja yleisö purskahtaa nauruun

Viihde

Onko tässä uskomattomin kilautus kaverille Haluatko miljonääriksi -sarjassa? Vain 23 sekuntia puhelun alusta j

Katso pätkä Haluatko miljonääriksi? -ohjelmasta yllä olevalta videolta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy