Ota kantaa

Kuka on suosikkisi?

Minea - We Are the Champions Sebastian - Love of My Life Lisa’s Friends - We Will Rock You Anna - The Show Must Go On Pauli - Love of My Life Anna - Bohemian Rhapsody

Minea - We Are the Champions 30% Sebastian - Love of My Life 34% Lisa’s Friends - We Will Rock You 11% Anna - The Show Must Go On 5% Pauli - Love of My Life 7% Anna - Bohemian Rhapsody 13%

Ääniä yhteensä 456