Viihde

Nyt se on varmaa: Game of Thronesin viimeinen kausi nähdään jo huhtikuussa

Game of Thronesin fanit ympäri maailmaa ovat arvuutelleet kiivaasti, koska suosikkisarjan viimeinen, kahdeksas kausi palaa ruutuihin.Päivämäärää on koetettu arvuutella näyttelijöiden ja tekijöiden haastattelujen perusteella, mutta jokainen arvio on mennyt enemmän tai vähemmän mönkään.Usein esitetty arvio on ollut, että sarjan finaali nähtäisiin vasta syksyllä 2019. Optimistit ovat ennustaneet saman vuoden toukokuuta.Nyt odotus on ohi ja arvuuttelut voi lopettaa: sarjan Twitter-tilillä kerrotaan, että paluu Westerosiin tapahtuu jo huhtikuussa.Kahdeksannesta kaudesta on julkaistu myös traileri, joka ei fanien pettymykseksi pidä sisällään yhtään tuoretta materiaalia, vaan tarjoilee kohtauksia kaikilta aiemmilta kausilta.Talvi on tullut ja suuri sota elävien ja kuolleiden välillä on alkamassa.