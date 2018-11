Terhi, 45, oli Valion ikimuistoisen tv-mainoksen piimätyttö – tältä hän näyttää nyt: ”Kadulla ei onneksi enää tunnisteta”

Viihde

Terhi, 45, oli Valion ikimuistoisen tv-mainoksen piimätyttö – tältä hän näyttää nyt: ”Kadulla ei onneksi enää

Tahdon tosimiehen varrelleni, miehen riskin rinnalleni.

Valio valitsi mallitoimistosta piimämainokseen heidän mielestään sopivimman naisen. Vastasin varmaan heidän kuvaansa eloveenamaisesta suomineidosta.

Ei niillä rahoilla opiskeluja maksettu.

Ohjaaja neuvoi, että voin eläytyä kiukkuun ja sanoa mitä vaan, koska ääntä ei oteta nauhalle. Ensimmäisen otoksen jälkeen hän vinkkasi, että muista, vaikkei ääntä kuulukaan niin huulilta pystyy lukemaan

Kerran Lontoon ruuhkaisilla kaduilla suomalainen äiti ja tytär osoittivat minua ja sanoivat, että hei, tuohan on se piimätyttö!

Se on hauska tarina kerrottavaksi lapsille. Ja onhan se mukavaa, että minusta on olemassa todisteita siitä, että olen ollut nuori ja rypytön.

