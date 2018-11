Musen keulahahmo Matthew Bellamya, 40, on verrattu jopa Freddie Mercuryyn – IS tapasi megatähden: tällainen hän todellisuudessa on

Viihde

tässä on kyse pakenemisesta turvallisiin lapsuusmuistoihin, laulaja Matthew Bellamy https://www.is.fi/haku/?query=matthew+bellamy , 40, sanoo.Hän on Queenin Freddie Mercuryyn https://www.is.fi/haku/?query=freddie+mercuryyn verrattu suurieleinen lavaesiintyjä, mutta lauluja kirjoittaessaan häpeämätön nörtti. Juuri Bellamyn aivoituksia ovat edellisten levyjen teemat maailmanlaajuisista salaliitoista tai lennokeilla käytävistä sodista.Ja nyt Bellamy on innostunut kirjoittamaan ja laulamaan rinnakkaistodellisuuksista. Musen uusi levy Simulation Theory sisältää ajatuksen siitä, että ehkä emme elä elämää, jota luulemme elävämme. Todellisuutemme on ehkä jonkun kehittyneemmän sivilisaation peliä, leikkiä.Bellamy uskoo, että teknisen kehityksen jatkuessa nopeaa tahtia lähivuosikymmeninä kehitellään todellisuusjäljitelmiä tavalla, joista nyt voidaan vain haaveilla.Ja nytkin ollaan jo pitkällä – vaikka laulaja itse huomaa viehättyvänsä edelleen eniten samoista peli- ja elokuvamaailmoista kuin lapsena 1980-luvulla. Toki pelit ovat kehittyneet.– Pelaan edelleen mieluiten Star Trek -aiheista peliä, olin jo lapsena Star Trek -fani, hän kertoo.– Virtuaaliseen todellisuuteen muokatussa Star Trek -pelissä pääsee paremmin kuin koskaan sisälle elokuvatarinan tulevaisuusvisioon. Mutta samaan aikaan tuo visio on portti menneisyyteen. Minulle on kyse myös nostalgiasta, sillä samaan estetiikkaan perustuvaa, jo vuonna 1968 hahmoteltua Star Trek -kuvastoa ihmettelin lapsuudessani. Kaikki avaruusaluksien säätimet ja nappulat ovat 1960-luvulta! Virtuaalinen todellisuus on erikoinen tapa kokea nostalgisia elämyksiä.levyn innostunut, utelias näkökulma tulevaisuuteen ja pohdinnat rinnakkaistodellisuuksista ovat vastareaktio Musen kolmen vuoden takaiselle Drones-albumille. Sen ahdistunut, aggressiivinen tunnelma kiteytyi jo nimessä lennokkien avulla käytävään sotaan.Nyt Bellamy, joka solistina ja laulunkirjoittajana vastaa yhtyeen levyjen teemoista, halusi jotain muuta.Innoitusta teemaan tuli kahdesta hyvin vastakkaisesta kokemuksesta: virtuaalitodellisuuden peleistä (tekninen) ja Burning Man -festivaalista (ei-tekninen), joka pidetään vuosittain Nevadan aavikolla. Burning Manissa ihmiset ilmaisevat itseään mitä moninaisimmin tavoin. On suuria teoksia, performansseja ja teemaleirejä, mutta ei lainkaan kaupallisuutta: tapahtumassa on sallittua myydä vain kahvia ja jäätä.– Kävin Burning Manissa neljästi, kertoo Bellamy, joka asuu paitsi Lontoossa ja lapsuutensa kotikaupungissa Teignmouthissa, myös Kalifornian Malibussa.– Tapahtuma toimii kuin virtuaalisen todellisuuden pelit: molemmissa ihminen kohtaa muita ihmisiä rakennetussa keinotodellisuudessa, ja kaikki osallistuvat jakavat innostuksen samaan asiaan. Mutta Burning Manissa kaikki tapahtuu ilman teknologiaa, ihmiset jättävät sinne mennessään jopa puhelimensa. Molemmissa maailmoissa ihmiset elävät ilman työtään, sosiaalista mediaansa ja uutisia.Tästä seuraa Bellamyn havaintojen mukaan hyvää:– Ihmiset luovat uutta, hylkäävät persoonansa ja heittäytyvät rohkeasti johonkin ihan muuhun rooliin. Se on vapauttavaa. Kummassakaan – ei virtuaalitodellisuuspeleissä tai Burning Manissa ei ole mitään virallista kontrollia. Poliisia ei kuitenkaan tarvita, sillä ihmiset suhtautuvat toisiinsa erittäin myönteisesti, vaikka heidän taustansa ovat keskenään varsin erilaiset.Ja näiden kokemusten perusteella Bellamy suhtautuu tulevaisuuteen toiveikkaasti.– Näen tulevaisuudessa jännittäviä mahdollisuuksia, suhtaudun siihen enemmän innokkaasti kuin pelokkaasti.vuodessa Musen edellisen levyn jälkeen on kuitenkin tapahtunut paljon. Aivan kuin Dronesin synkkä, levoton tunnelma olisi ennakoinut hajaannusta sinne tänne: Trumpin https://www.is.fi/haku/?query=trumpin presidentiksi valinneeseen amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja vaikkapa brexitiin niukin naukin päätyneeseen Britanniaan.Eikä biisi kerrallaan eri tuottajien kanssa äänitetty Simulation Theory ole teemalevyn luonteestaan huolimatta mikään yhden mielialan albumi. Esimerkiksi Get Up and Fight -kappale on kuin tehty taistelulauluksi ihmisille, jotka kokevat olevansa kaltoin kohdeltuja. Biisi on siis kaukana tieteisvisioista, rinnakkaismaailmoista ja lapsuusnostalgiasta.– Tulen kirjoittaneeksi tuollaisia lauluja aika ajoin, Bellamy sanoo.– Uprising (2009) syntyi aikanaan, kun populismia alkoi ilmetä niin oikealla kuin vasemmallakin. Kaikki olivat mielestään oikeassa – ja keskenään aivan eri mieltä. Get Up and Fightia en itse miellä poliittiseksi lauluksi, vaan kannustuslauluksi enemmän henkilökohtaisella tasolla. Jos joku kamppailee ongelmien keskellä, saa biisistä toivottavasti voimaa. Ymmärrän kyllä, että albumin kontekstissa tämä poliittinen tulkinta tulee mieleen.Bellamy sanoo, ettei lauluissaan halua julistaa mitään – ainakaan englantilaisesta puoluepoliittisesta näkökulmasta.– Minulla on toki mielipiteeni, mutta en halua kirjoittaa poliittisia lauluja, jotka ovat tulkittavissa puoluepoliittisiksi kannanotoiksi, hän sanoo.

Mitä mieltä olet brexitistä?

Muse

– Ymmärrän hyvin molempia puolia (Britannian pysymistä EU:ssa ja siitä eroamisen). Mielestäni koko EU pitäisi muodostaa uudelleen. Siitä pitäisi tehdä demokraattisempi. Ja Britannialla pitäisi olla enemmänkin integraatiota EU:n kanssa, mutta kokonaan eri asioissa kuin nyt. Kannatan EU:sta oikeastaan liittovaltiota, joka perustuisi YK:n ihmisoikeusjulistukseen. Lisäksi EU:lla pitäisi ehkä olla enemmän puolustusyhteistyötä. Nyky-EU:ssa on parasta ihmisten vapaa liikkuminen, kaupankäynnistä en ole niinkään varma, Bellamy vastaa.– Ehkä Britannian olisi parempi olla EU:n jäsen. Tuskin mikään valtio haluaa olla yksinäinen saari.lähtee uuden albuminsa tiimoilta kiertueelle. Suomen keikka on kesäkuussa Helsingin Suvilahdessa. Kyseessä on kolmen koulukaverin 1990-luvulla muodostaman yhtyeen maailmankiertue, joka vie bändin taas kaikille mantereille – Yhdysvaltoihinkin.

Onko Musen kuuntelijoissa Trumpin kannattajia?

Musen kahdeksas albumi Simulation Theory julkaistaan tänään 9. marraskuuta. Muse esiintyy Helsingin Suvilahdessa 18. kesäkuuta 2018.

– Sitä on vaikea sanoa… en voi vastata tähän mitään joutumatta hankalaan tilanteeseen, Bellamy sanoo ja nauraa.Ehkä rinnakkaistodellisuudessa on turvallisempaa myös antaa haastattelulausuntoja.