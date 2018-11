Danny ja Erika Vikman paljastavat erikoisia yksityiskohtia arjestaan – Erikalta suorat sanat Dannyn herkuttelusta

Viihde

Danny ja Erika Vikman paljastavat erikoisia yksityiskohtia arjestaan – Erikalta suorat sanat Dannyn herkuttelu

IS kysyi Dannylta ja Erikalta kuusi kiperää kysymystä. Rempseä pariskunta paljasti yllättäviä asioita toisistaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kumpi on parempi kuski?

Danny https://www.is.fi/haku/?query=danny ja Erika Vikman https://www.is.fi/haku/?query=erika+vikman ovat yksi viime vuosien kuohuttaneimmista pariskunnista. Muusikkopari asuu ja työskentelee yhdessä ja elää päivä kerrallaan, sillä tulevasta ei tiedä kukaanParin välillä vallitsee paljon kunnioitusta ja lämpöä. He nauravat yhdessä ja puhuvat toisistaan kauniisti.– Erika on valoisa, ulospäinsuuntautunut, älykäs ja kaunis. Kuka nyt ei haluaisi olla sellaisen ihmisen kanssa tekemisissä? Danny sanoo.Erika puolestaan kertoo arvostavansa partnerissaan tämän viisautta.– Tuntuu hyvältä olla sellaisen ihmisen läheisyydessä, joka tietää paljon. Dannylla on sosiaalista viisautta, hän tietää, kuinka olla ihmisten seurassa luontevasti. Paitsi silloin, kun pitää odottaa. Danny vihaa odottamista!Ilta-Sanomat kysyi pariskunnalta kuusi kiperää kysymystä heidän yhteiselosta ja toisistaan.Minä! Dannylla on omat liikennesääntönsä, itse noudatan yhteiskunnan sääntöjä. Danny välillä ohjaa polvellaan rattia, mistä en tykkää.Vastaan, että minä. Olen ajanut hieman yli neljä miljoonaa kilometriä eli kymmenen kertaa kuuhun ja takaisin. Olen hieman kokeneempi kuski. Erika on meistä toiseksi paras kuski.

Kumpi on suurempi herkkusuu?

Danny! Välillä löydän kodistamme puoliksi syötyjä pullia.Yhdyn edelliseen, tähän ei ole mitään lisättävää, paitsi että herkutteluni menee enemmän mäti-, rapu- ja hummeripohjalle. Erika nyt syö vaan ruohoa.

Kumpi on pitkävihaisempi?

Danny. Hänellä on vielä minua vahvempi tahto.Oikein. Elämässäni on olemassa yksi ainoa ihminen, jolle en ole antanut anteeksi vielä, enkä anna. En siedä kieroilua ja selkään puukottamista.

Kumman vitsit naurattavat teitä enemmän?

Kehu minua!Hmm... no okei, ehkä Dannyn tilannekomiikka naurattaa enemmän.Joo kyllä, se on lavalla aivan keskeistä, että päähän tulee salamannopeasti jokin ajatus, joka huvittaa ihmisiä.

Kumpi tykkää nukkua enemmän?

No siitä ei ole epäilystäkään, mutta en mainitse Erikan nimeä.No, minähän se. Rakastan valvoa pitkään, mutta voisin nukkua vaikka koko seuraavan päivän aina.

Kumpi on suurempi tuhlari?

Mielestäni Erika on sillä tavalla ollut hyvä tuhlailija, että hän on käyttänyt rahaa paljon muotiin ja naisten asioihin. Vastaan Erika.No, Danny taas sitten käyttää televisioihin ja autoihin, että rahaa menee määrällisesti enemmän. Mielestäni Danny on suurempi tuhlailija.